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"Оттянулась на полную катушку". Актриса "Голодных игр" станцевала стриптиз и не жалеет об этом
В Сеть попала видеозапись, на которой актриса Дженнифер Лоуренс танцует у шеста в австрийском стрип-клубе. В какой-то момент девушка на видео снимает верхнюю одежду.
17 мая портал Radar Online
Актриса отметила, что, по ее мнению, она прекрасно танцует «I think my dancings pretty good», отдельно уточнив, что предмет, принятый за бюстгальтер, на самом деле был топом от Александра Вана.
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В Сеть попала видеозапись, на которой актриса Дженнифер Лоуренс танцует у шеста в австрийском стрип-клубе.
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