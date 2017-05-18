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"Оттянулась на полную катушку". Актриса "Голодных игр" станцевала стриптиз и не жалеет об этом

19.05.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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В Сеть попала видеозапись, на которой актриса Дженнифер Лоуренс танцует у шеста в австрийском стрип-клубе. В какой-то момент девушка на видео снимает верхнюю одежду.


17 мая портал Radar Online опубликовал видеозапись, спустя несколько часов Лоуренс на своей официальной странице в Facebook подтвердила подлинность видео. По словам Лоуренс, это был день рождения одного из ее лучших друзей, и она позволила себе от души повеселиться — «I dropped my paranoia guard for one second to have fun». Также актриса заявила, что не собирается извиняться — «I'm not going to apologize, I had a blast that night», потому что «оттянулась на полную катушку».

Актриса отметила, что, по ее мнению, она прекрасно танцует «I think my dancings pretty good», отдельно уточнив, что предмет, принятый за бюстгальтер, на самом деле был топом от Александра Вана.

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Кстати, этой осенью в прокат выйдет новый фильм «Мама» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Сценаристом, режиссером и продюсером фильма является Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь»). Премьера намечена на октябрь.

 
 
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В Сеть попала видеозапись, на которой актриса Дженнифер Лоуренс танцует у шеста в австрийском стрип-клубе.

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