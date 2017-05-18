У женщины в Гродно во время приступа эпилепсии украли мобильник

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно разыскивает злоумышленника, укравшего мобильный телефон у женщины во время приступа эпилепсии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно неподалеку от одного из стадионов стало плохо женщине 1976 года рождения. Из-за приступа эпилепсии она потеряла сознание, когда очнулась, то обнаружила, что до этого лежавший в кармане пальто мобильник пропал. Чтобы вызвать скорую помощь, ей пришлось просить телефон у прохожих.

"К счастью, все обошлось. Чтобы хоть как-то облегчить свою участь, подозреваемому логично обратиться с явкой с повинной в органы внутренних дел", - отметили в пресс-службе УВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-