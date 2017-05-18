19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске судят управляющего футбольного клуба "Сквич" по делу о крупном хищении и злоупотреблении служебными полномочиями, передает корреспондент БЕЛТА.

В суде Фрунзенского района началось рассмотрение дела управляющего, а также его сына, соучредителя клуба.

Управляющий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере), ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия), ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия).

Его сыну вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия).

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