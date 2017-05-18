В центре Бреста подожгли автомобиль. Возбуждено уголовное дело

Во дворе жилого дома на улице Интернациональной неизвестный поджег автомобиль Hyundai, принадлежащий брестчанину 1979 года рождения. Об этом сообщили в Брестском межрайонном отделе следственного комитета.

Хозяину автомобиля причинен материальный ущерб на сумму 6000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 218 УК Республики Беларусь (Умышленное повреждение имущества). За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.