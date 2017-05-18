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В Партизанском районе изъяли почти полтонны 400 литров алкогольной продукции

19.05.2017 11:51 — Разное | Ежедневник  
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В Партизанском районе изъяли почти полтонны 400 литров алкогольной продукции

Сотрудники ОБЭП Партизанского РУВД столицы установили факт незаконного хранения водки и коньяка.

Как сообщает официальный представитель Партизанского РУВД Минска, 48-летний житель поселка Большое Стиклево Минского района хранил в хозяйственной постройке по месту жительства 405 литров алкогольной продукции без документов, подтверждающих законность приобретения и хранения, на общую сумму порядка 3 тыс. белорусских рублей. Алкоголь не был промаркирован акцизными марками, со слов мужчины предназначался для продажи и частично имел признаки контрафактности.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РБ («Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства»). Алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу с целью установления качества напитка и фальсификации.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ОБЭП Партизанского РУВД столицы установили факт незаконного хранения водки и коньяка.

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