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Жидкости для электронных сигарет будут маркировать
В Беларуси жидкости для электронных сигарет будут маркировать контрольными знаками.
Согласно постановлению Министерства финансов от 29.04.2017 №11, которое было опубликовано 18 мая на Национальном правовом портале pravo.by, были утверждены образцы специальных знаков, которые будут обязательными для маркировки жидкостей для электронных систем курения.
Знаки маркировки буду разными для импортных и отечественных продуктов. Данное постановление вступит в силу шестнадцатого июня текущего года.
Сейчас на Национальном правовом интернет-портале размещен проект Декрета президента «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения», направленный на совершенствование оборота табачных изделий и электронных систем курения. Идет общественное обсуждение документа. По его итогам проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.
Напомним, что в Беларуси электронные сигареты
А в 2015 году был принят закон, которым все ограничения на рекламу алкогольных напитков и табачных изделий были распространены
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В Беларуси жидкости для электронных сигарет будут маркировать контрольными знаками.
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