В Беларуси жидкости для электронных сигарет будут маркировать контрольными знаками.

Согласно постановлению Министерства финансов от 29.04.2017 №11, которое было опубликовано 18 мая на Национальном правовом портале pravo.by, были утверждены образцы специальных знаков, которые будут обязательными для маркировки жидкостей для электронных систем курения.

Знаки маркировки буду разными для импортных и отечественных продуктов. Данное постановление вступит в силу шестнадцатого июня текущего года.

Сейчас на Национальном правовом интернет-портале размещен проект Декрета президента «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения», направленный на совершенствование оборота табачных изделий и электронных систем курения. Идет общественное обсуждение документа. По его итогам проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.

Напомним, что в Беларуси электронные сигареты планируется приравнять к табачным изделиям, а монополистом в сфере их ввоза в страну станет государство. Это предусмотрено проектом обновленного декрета №28. Ранее о рассмотрении вопроса о распространении запретов, касающихся табачных изделий, на электронные сигареты, говорилось ровно год назад – 10 марта 2016 года.