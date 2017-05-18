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В России нашли останки зубастых птиц

19.05.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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Группа российских ученых рассказала о первой для Старого Света находке ихтиорниса — доисторической зубастой птицы, останки которой ранее обнаруживали лишь в Северной Америке. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Cretaceous Research, кратко о находке сообщает издание «Индикатор».


Изображение: Андрей Атучин / Пресс-служба РАН

Специалисты нашли фрагмент берцовой кости длиной порядка 1,5 сантиметра, принадлежащей птице похожей на ихтиорниса в Саратовской области. Возраст находки оценили примерно в 94−100 миллионов лет (меловой период) и совпадает с возрастом самых древних найденных остатков зубастых птиц в Северной Америке. Ученые заключили, что это указывает на широкое распространение ихтиорнисов во всем Северном полушарии.

Ихтиорнисы — достаточно близкие родственники современных птиц. По внешнему облику они больше всего напоминали современных чаек и имели схожее с современными пернатыми строение тела. Устройство крыльев Ихтиорнисов показывает, что они хорошо летали, а строение задних конечностей говорит о их принадлежности к морским птицам.


Фотография находки ихтиорниса. Изображение: Пресс-служба РАН

Основное различие ихтиорнисов от современных птиц — зубы. Современные птицы сжимают добычу обеими челюстями, словно пинцетом. Это возможно благодаря кинетизму черепа — подвижности соединений различных отделов черепа, кроме челюстного сочленения. У примитивных ихтиорнисов кинетизм был развит слабо, поэтому для удерживания добычи им и требовались зубы.

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Возраст находки оценили примерно в 94−100 миллионов лет.

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