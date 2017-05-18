Датские ученые доказали влияние скорости интернета на здоровье пользователей





По мере снижения скорости интернета у пользователя учащается пульс, повышается давление, появляются головные боли

Ученые считают, что скорость интернета может влиять на состояние здоровья человека. К таким выводам они пришли по итогу практического исследования, сообщает БЕЛТА . Специалисты из Дании провели эксперимент, в котором участвовало около двух сотен добровольцев разного возраста. Участникам предлагалось провести время в интернете, используя смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры.

Перед началом эксперимента у всех добровольцев проверили состояние здоровья: измерили пульс и давление. В дальнейшем, пока участники занимались своими делами в интернете, его скорость постепенно снижали. Оказалось, что при этом ухудшалось состояние здоровья участников эксперимента. У кого-то учащался пульс или повышалось давление, у некоторых и вовсе начинались головные боли. Так и был сделан вывод о том, что пользователи чувствительны к скорости интернета.