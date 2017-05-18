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Датские ученые доказали влияние скорости интернета на здоровье пользователей
19.05.2017 12:31 — Разное | Ежедневник
По мере снижения скорости интернета у пользователя учащается пульс, повышается давление, появляются головные боли
Ученые считают, что скорость интернета может влиять на состояние здоровья человека. К таким выводам они пришли по итогу практического исследования, сообщает
Перед началом эксперимента у всех добровольцев проверили состояние здоровья: измерили пульс и давление. В дальнейшем, пока участники занимались своими делами в интернете, его скорость постепенно снижали. Оказалось, что при этом ухудшалось состояние здоровья участников эксперимента. У кого-то учащался пульс или повышалось давление, у некоторых и вовсе начинались головные боли. Так и был сделан вывод о том, что пользователи чувствительны к скорости интернета.
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По мере снижения скорости интернета у пользователя учащается пульс, повышается давление, появляются головные боли
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