Студент-хоккеист и его друг задержаны во Фрунзенском районе за сбыт наркотиков





Оба парня не только сами употребляли гашиш, но и делали тайники-закладки в Минске

Как сообщает официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы, сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержаны двое молодых людей, один из которых подозревается в сбыте гашиша.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий после совершения очередной сделки по сбыту особо опасного наркотического средства гашиш оперативниками задержаны двое мужчин, у которых при обыске было обнаружено и изъято порядка пяти граммов данного вида наркотика.

В ходе разбирательства было установлено, что один из задержанных – студент столичного ВУЗа, 1994 г.р., занимается хоккеем. Наркотики приобретал через интернет-магазин и осуществлял тайники-закладки на территории Минска. Так как собственного автомобиля он не имел, для помощи в доставке товара по городу он взял своего друга, неработающего жителя Могилевской области 1988 г.р. К слову, оба парня и сами употребляли гашиш.

«В отношении задержанного сбытчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь», – рассказал начальник ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД г. Минска Кирилл Беркозов. – «Его товарищу может грозить наказание по части 1 той же статьи».

Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались.