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Картинка дня: звезда, которая выглядит как "Око Саурона"
При помощи массива радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама международной группе астрономов удалось сделать
Излучение звезды и протопланетного диска (вращающийся околозвездный диск плотного газа вокруг недавно сформированной звезды, из которого впоследствии образуются планеты) окрашены в оранжевый свет. Голубое свечение на фоне получено с помощью телескопа «Хаббл».
Черное пространство вокруг центральной желтой точки, похожей на зрачок — это коронографическая маска, которая отсекает яркий свет от звезды. Фомальгаут на фотографии изображен менее ярким, чем есть на самом деле.
Фомальгаут — самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы и одна из самых ярких звезд на ночном небе. Название звезды в переводе с арабского означает «рот кита». От Земли она расположена на расстоянии 25 световых лет, ее возраст составляет от 200 до 300 миллионов лет, а масса в 2,3 раза больше солнечной.
Великое Око Саурона — понятие из трилогии «Властелин Колец». Огромный огненный глаз был символом угнетения и страха Средиземья, в виде него воспринимались внимание и сила воли Саурона.
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Фомальгаут находится в созвездии Южной Рыбы.
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