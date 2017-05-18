ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выезда из Беларуси на границах ожидают порядка полутысячи фур

19.05.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Очереди из фур увеличились на границах Беларуси с европейскими странами — сейчас в сумме стоит около полутысячи грузовиков, сообщили Sputnik в пятницу в Госпогранкомитете.

Очереди на границе начали формироваться еще вечером в четверг — традиционно к концу недели на границе в ожидании ее пересечения собирается немало фур. Утром в пятницу образовались на белорусско-литовской границе и очереди из легковых автомобилей, однако к 12:00 они стали уменьшаться.

Так, в полдень в "Брузгах" на выезд стояли 26 автомобилей, в "Берестовице" — 25, а в пункте пропуска "Брест" — 90.

Одновременно с этим увеличиваются очереди фур на выезд из Беларуси. В двух пунктах пропуска с Латвией в сумме стоят сто грузовиков. На границе с Литвой — порядка 400, из них 180 — в пункте "Каменный лог" и 109 — в "Бенякони".

На белорусско-украинской границе днем в пятницу очередей из легковых или грузовых автомобилей нет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди легковых автомобилей на въезд из Беларуси в Польшу в пятницу днем начали уменьшаться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Датские ученые доказали влияние скорости интернета на здоровье пользователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика