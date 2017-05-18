Выезда из Беларуси на границах ожидают порядка полутысячи фур

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Очереди из фур увеличились на границах Беларуси с европейскими странами — сейчас в сумме стоит около полутысячи грузовиков, сообщили Sputnik в пятницу в Госпогранкомитете.

Очереди на границе начали формироваться еще вечером в четверг — традиционно к концу недели на границе в ожидании ее пересечения собирается немало фур. Утром в пятницу образовались на белорусско-литовской границе и очереди из легковых автомобилей, однако к 12:00 они стали уменьшаться.

Так, в полдень в "Брузгах" на выезд стояли 26 автомобилей, в "Берестовице" — 25, а в пункте пропуска "Брест" — 90.

Одновременно с этим увеличиваются очереди фур на выезд из Беларуси. В двух пунктах пропуска с Латвией в сумме стоят сто грузовиков. На границе с Литвой — порядка 400, из них 180 — в пункте "Каменный лог" и 109 — в "Бенякони".

На белорусско-украинской границе днем в пятницу очередей из легковых или грузовых автомобилей нет.