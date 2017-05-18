|
Выезда из Беларуси на границах ожидают порядка полутысячи фур
19.05.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Очереди из фур увеличились на границах Беларуси с европейскими странами — сейчас в сумме стоит около полутысячи грузовиков, сообщили Sputnik в пятницу в Госпогранкомитете.
Очереди на границе начали формироваться еще вечером в четверг — традиционно к концу недели на границе в ожидании ее пересечения собирается немало фур. Утром в пятницу образовались на белорусско-литовской границе и очереди из легковых автомобилей, однако к 12:00 они стали уменьшаться.
Так, в полдень в "Брузгах" на выезд стояли 26 автомобилей, в "Берестовице" — 25, а в пункте пропуска "Брест" — 90.
Одновременно с этим увеличиваются очереди фур на выезд из Беларуси. В двух пунктах пропуска с Латвией в сумме стоят сто грузовиков. На границе с Литвой — порядка 400, из них 180 — в пункте "Каменный лог" и 109 — в "Бенякони".
На белорусско-украинской границе днем в пятницу очередей из легковых или грузовых автомобилей нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди легковых автомобилей на въезд из Беларуси в Польшу в пятницу днем начали уменьшаться.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии