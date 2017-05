Художница оставила на тротуаре гору монеток. Вот что с ними произошло

Житель Лондона Джамал Макмюрран и его гость, фотограф Лана Мизич, решили узнать, что будут делать прохожие с горой бесхозных монет. У Мизич оставалось 15 тысяч двухпенсовых монет после арт-инсталляции, которые она и предложила использовать в эксперименте.

Макмюрран и Мизич насыпали монеты на пешеходном мосту через канал и стали следить за их судьбой.

So my Airbnb guest and I decided to place 15000 2p coins on the canal and record what would happen.... #coinsbythecanal pic.twitter.com/2oe93Bv0Ka — Jamahl (@JHM_UK) 17 мая 2017 г.

Группа подростков решила поиграть на горке.

Проезжавший мимо велосипедист взял себе горсть.

А один прохожий устроил себе монетный дождь.

Еще один мужчина, проходя мимо, сфотографировал свой зонт с монетами.





Естественно, были попытки утащить монеты. Этот ребенок набил пакет и осознал, что он очень тяжелый.





Зато с горой монет справились эти двое мужчин. После них на тротуаре уже ничего не осталось.

Bloke on the right: "that looks like a good idea... I'll go get a friend" #coinsbythecanal pic.twitter.com/O68QZAgs5E — Jamahl (@JHM_UK) 17 мая 2017 г.