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Художница оставила на тротуаре гору монеток. Вот что с ними произошло

19.05.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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Житель Лондона Джамал Макмюрран и его гость, фотограф Лана Мизич, решили узнать, что будут делать прохожие с горой бесхозных монет. У Мизич оставалось 15 тысяч двухпенсовых монет после арт-инсталляции, которые она и предложила использовать в эксперименте.

Макмюрран и Мизич насыпали монеты на пешеходном мосту через канал и стали следить за их судьбой.

Группа подростков решила поиграть на горке.

Проезжавший мимо велосипедист взял себе горсть.

А один прохожий устроил себе монетный дождь.

Еще один мужчина, проходя мимо, сфотографировал свой зонт с монетами.


Естественно, были попытки утащить монеты. Этот ребенок набил пакет и осознал, что он очень тяжелый.


Зато с горой монет справились эти двое мужчин. После них на тротуаре уже ничего не осталось.

 
 
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Житель Лондона Джамал Макмюрран и его гость, фотограф Лана Мизич, решили узнать, что будут делать прохожие с горой бесхозных монет.

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