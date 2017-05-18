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Художница оставила на тротуаре гору монеток. Вот что с ними произошло
Житель Лондона Джамал Макмюрран и его гость, фотограф Лана Мизич, решили узнать, что будут делать прохожие с горой бесхозных монет. У Мизич оставалось 15 тысяч двухпенсовых монет после арт-инсталляции, которые она и предложила использовать в эксперименте.
Макмюрран и Мизич насыпали монеты на пешеходном мосту через канал и стали следить за их судьбой.
Группа подростков решила поиграть на горке.
Проезжавший мимо велосипедист взял себе горсть.
А один прохожий устроил себе монетный дождь.
Еще один мужчина, проходя мимо, сфотографировал свой зонт с монетами.
Естественно, были попытки утащить монеты. Этот ребенок набил пакет и осознал, что он очень тяжелый.
Зато с горой монет справились эти двое мужчин. После них на тротуаре уже ничего не осталось.
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Житель Лондона Джамал Макмюрран и его гость, фотограф Лана Мизич, решили узнать, что будут делать прохожие с горой бесхозных монет.
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