Экс-чемпионка мира сменила Рачковского у руля Белорусской федерации парусного спорта

Экс-чемпионка мира и Европы, пятикратная участница Олимпиад Татьяна Дроздовская избрана председателем Белорусской федерации парусного спорта на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая состоялась 18 мая 2017 года, сообщает РОО «БФПС».



Фото: yachting.by

В голосовании приняли участие 22 избранных делегата, которые единогласно поддержали кандидатуру Дроздовской.

У штурвала парусной федерации Татьяна Дроздовская сменила Игоря Рачковского, параллельно возглавляющего Федерацию хоккея Беларуси.

Татьяна Дроздовская, которой 6 декабря исполнится 39 лет, является заслуженным мастером спорта Беларуси. Многолетний лидер сборной Беларуси в классе яхт «Лазер-Радиал». Чемпионка мира (2007) и многократная чемпионка страны, победитель и призер этапов Кубка мира, двукратная обладательница Кубка Европы (2010, 2011), а также серебра (2012) и золота (2015) чемпионатов Европы, участница пяти Олимпийских игр (2000, 2004, 2008, 2012, 2016) и финалов чемпионатов мира.

8 апреля 2013 года впервые в истории Беларуси возглавила мировой рейтинг World Sailing в классе судов «Лазер-Радиал», в котором ей удавалось удерживать лидирующую позицию на протяжении нескольких месяцев (среди более чем 110 стран и 484 спортсменов).

Татьяна Дроздовская сменила на посту Игоря Рачковского, который возглавлял федерацию с 2008 года и добился внушительных положительных изменений в парусном спорте.

При нем была разработана и осуществлена программа развития парусного спорта, построен Центр парусного спорта БФПС и детско-юношеская школа, обновлена материально-техническая база (закуплены лодки и спортивное оборудование, в том числе и для занятий детей), оказывалась регулярная финансовая поддержка национальной команде и детско-юношескому спорту, а также укрепились позиции федерации на международном уровне (в 2016 году в Минске прошла Генеральная Ассамблея EUROSAF, Беларусь впервые имеет своих представителей в структуре международной федерации парусного спорта World Sailing).

Помимо избрания председателя были также заслушаны и обсуждены отчеты исполкома федерации о проделанной работе, контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки хозяйственно-финансовой деятельности, избран новый состав президиума и создан наблюдательный совет федерации.