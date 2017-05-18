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Пьяный водитель под Гродно снес забор, уходя от погони

19.05.2017 13:02 — Разное | БелТА  
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19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель под Гродно скрывался от ГАИ и снес 11 метров забора жилого дома. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Житель Скиделя, выпив водки, вечером отправился на "Жигулях" на заправку на трассе Минск-Гродно. Когда выезжал с АЗС, заметил проблесковые маячки патрульного автомобиля, однако останавливаться не стал.

Уходя от преследования, он выехал на улицу деревни Некраши Гродненского района. "На участке, где установлен ряд знаков, в том числе ограничивающих скорость и предупреждающих о дорожных работах, потерял управление. На закруглении улицы влево машину лихача занесло на ограждение дома. Неуправляемый автомобиль снес 11 метров деревянного забора", - рассказали в ГАИ.

За нарушения на мужчину составили восемь протоколов. Содержание алкоголя в организме задержанного на момент освидетельствования превышало допустимое почти в три раза.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Житель Скиделя, выпив водки, вечером отправился на "Жигулях" на заправку на трассе Минск-Гродно. Когда выезжал с АЗС, заметил проблесковые маячки патрульного...

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