Хоккейный клуб «Динамо-Минск» планирует полностью отказаться от услуг легионеров. Об этом по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба „Динамо-Минск“. Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе», — сказал Игорь Шуневич. По его словам, данный замысел в целом одобрен Президентом. «Насколько это можно эффективно и быстро сделать, я доложу главе государства в ближайшее время по его поручению, просчитав все наши шаги и возможности, в том числе финансовые, для реализации такого замысла», — отметил председатель наблюдательного совета клуба.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, Игорь Шуневич подтвердил, что речь в том числе идет об отказе от легионеров среди игроков.

«Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи», — заявил он.

Что касается возможных сроков для реализации предложения, Игорь Шуневич сказал: «Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне». Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» также доложил Александру Лукашенко о начале комплектования команды на будущий сезон и иных вопросах в деятельности клуба.

Напомним, что у минского «Динамо» есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявлили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом.

В прошлом сезоне за "Динамо" в разные периоды чемпионата играли канадцы Бен Скривенс, Марк-Андре Граньяни, Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, шведы Фредрик Петтерссон и Давид Улльстрем, чех Лукаш Крайчек и американец Аарон Палушай.