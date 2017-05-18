Рябов: потепление будет недолгим, в понедельник 22 мая опять похолодает

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Теплая погода на предстоящих выходных уже в понедельник 22 мая сменится очередным похолоданием, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По информации синоптиков, погода в 20 и 21 мая будет разной: несмотря на летнюю температуру воздуха, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Так, в субботу 20 мая ночью температура составит от +6 до +12°С, днем – до +25°С, по западу Беларуси – до +27°С.

"Однако метеорологическая идиллия будет недолгой, и уже в воскресенье, Беларусь атакует с северо-запада европейской территории России атмосферный фронт", – сказал Рябов.

По словам собеседника Sputnik, 21 мая ожидаются дожди с грозами, но по-прежнему будет достаточно тепло – +25°С.

"В понедельник скандинавский антициклон обеспечит более свежую погоду: ночью – +4..+10°С, днем – от +16 до +22°С", – сказал специалист Гидромета.

При этом, по словам Рябова, небольшие кратковременные дожди пройдут только по западу страны.