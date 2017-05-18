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Под Гродно пьяный бесправник на "жигулях", уходя от погони, снес 11 метров забора

19.05.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел вечером 18 мая под Гродно: пьяный бесправник на «жигулях» снес 11 метров забора жилого дома. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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31-летний житель Скиделя, выпив водки, поехал на «жигулях» на заправку на трассе Минск — Гродно. Когда выезжал с АЗС, увидел проблесковые маячки патрульного автомобиля ГАИ и попытался скрыться. Началась погоня.

— В деревне Некраши Гродненского района на участке, где установлен ряд знаков, в том числе ограничивающих скорость и предупреждающих о дорожных работах, водитель потерял управление, автомобиль вылетел с дороги и снес 11 метров деревянного забора, — рассказали в ГАИ.

Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в организме задержанного превышало допустимое почти в три раза. Также выяснилось, что он не имел права управления автомобилем. На нарушителя инспекторы составили восемь административных протоколов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На нарушителя инспекторы составили восемь административных протоколов.

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