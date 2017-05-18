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Дворник: Социально-экономическое развитие страны направлено на повышении качества жизни населения
19.05.2017 13:32 — Разное | Ежедневник
Определяющим фактором является работа по привлечению в регион иностранных инвестиций.
Программа социально-экономического развития республики в целом, и Гомельского региона в частности, направлена на повышение качества жизни населения, передает
Решение этой задачи должны обеспечить инновационный прорыв и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Определяющим фактором является работа по привлечению в регион иностранных инвестиций.
«Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча на форуме станет не только платформой для укрепления действующих межрегиональных связей, но и возможностью установления новых деловых и дружеских контактов при содействии дипломатического корпуса», - отметил губернатор.
Гомельский экономический форум имеет статус главного делового собрания юго-восточного региона Беларуси, в активе которого 78 подписанных инвестиционных документов на сумму почти 2 млрд долларов. В настоящее время более половины из них выполнены или находятся в стадии реализации. Реально вложенные инвестиции уже превысили 965 млн долларов.
Экономический потенциал Гомельщины позволяет ей занимать заметное место на инвестиционной карте мира и постоянно расширять международное взаимодействие. Например, за последние три года установлены побратимские связи и налажены социально-экономические отношения с регионами России, Украины, Казахстана, а также Азербайджана, Армении, Сербии, Вьетнама, Грузии, Италии и Китая.
«Всего на сегодняшний день Гомельская область имеет более двухсот договоров и протоколов о сотрудничестве с десятками стран мира», - констатировал Дворник.
Впервые на гомельском форуме представлены для совместной реализации 14 научных разработок. В ходе пленарного заседания подписано 10 документов, в том числе два договора и восемь протоколов о намерениях. В частности, подписан инвестиционный договор о создании производства по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности на территории Мозырского района с участием белорусско-датской компании «БайСтил».
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Определяющим фактором является работа по привлечению в регион иностранных инвестиций.
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