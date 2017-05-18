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Макей: отношения Беларуси и США развиваются поступательно, динамика должна сохраниться

19.05.2017 11:31 — Разное | Ежедневник  
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Макей: отношения Беларуси и США развиваются поступательно, динамика должна сохраниться

В частности, продлена приостановка санкций в отношении некоторых белорусских предприятий.

Отношения Беларуси и США развиваются поступательно, и белорусская сторона надеется, что в перспективе эта динамика сохранится. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА.

«В свое время мы договорились двигаться маленькими шагами навстречу друг другу для улучшения позитивной атмосферы наших отношений, и, как видите, это происходит», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание на тот факт, что продлена приостановка санкций в отношении некоторых белорусских предприятий.

«Отношения с Соединенными Штатами Америки развиваются поступательно, и есть основания думать, что эта атмосфера сохранится в будущем», – выразил мнение Владимир Макей.

 
 
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В частности, продлена приостановка санкций в отношении некоторых белорусских предприятий.

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