Макей: отношения Беларуси и США развиваются поступательно, динамика должна сохраниться





В частности, продлена приостановка санкций в отношении некоторых белорусских предприятий.

Отношения Беларуси и США развиваются поступательно, и белорусская сторона надеется, что в перспективе эта динамика сохранится. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА .

«В свое время мы договорились двигаться маленькими шагами навстречу друг другу для улучшения позитивной атмосферы наших отношений, и, как видите, это происходит», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание на тот факт, что продлена приостановка санкций в отношении некоторых белорусских предприятий.

«Отношения с Соединенными Штатами Америки развиваются поступательно, и есть основания думать, что эта атмосфера сохранится в будущем», – выразил мнение Владимир Макей.