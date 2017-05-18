На территорию посольства Беларуси в Литве бросили петарду

Вечером 18 мая неизвестные бросили на территорию белорусского посольства в Вильнюсе неустановленный предмет, который взорвался.

Как сообщили в официальном микроблоге белорусского посольства, инцидент произошел вечером в четверг. На территорию посольства был брошен предмет, который взорвался. Вероятнее всего, речь идет о петарде.

Пострадавших от взрыва нет, имущество посольства также не пострадало. Сообщается, что литовской полицией ведется расследование, подробностей инцидента пока нет.