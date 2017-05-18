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На территорию посольства Беларуси в Литве бросили петарду

19.05.2017 13:40 — Разное | БДГ  
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Вечером 18 мая неизвестные бросили на территорию белорусского посольства в Вильнюсе неустановленный предмет, который взорвался.

Как сообщили в официальном микроблоге белорусского посольства, инцидент произошел вечером в четверг. На территорию посольства был брошен предмет, который взорвался. Вероятнее всего, речь идет о петарде.

Пострадавших от взрыва нет, имущество посольства также не пострадало. Сообщается, что литовской полицией ведется расследование, подробностей инцидента пока нет.

 
 
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Вечером 18 мая неизвестные бросили на территорию белорусского посольства в Вильнюсе неустановленный предмет, который взорвался.

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