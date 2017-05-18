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На территорию посольства Беларуси в Литве бросили петарду
Вечером 18 мая неизвестные бросили на территорию белорусского посольства в Вильнюсе неустановленный предмет, который взорвался.
Как сообщили в официальном микроблоге белорусского посольства, инцидент произошел вечером в четверг. На территорию посольства был брошен предмет, который взорвался. Вероятнее всего, речь идет о петарде.
Пострадавших от взрыва нет, имущество посольства также не пострадало. Сообщается, что литовской полицией ведется расследование, подробностей инцидента пока нет.
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Вечером 18 мая неизвестные бросили на территорию белорусского посольства в Вильнюсе неустановленный предмет, который взорвался.
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