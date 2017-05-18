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Выступление Вячеслава Шарапова на форуме русскоязычных вещателей

19.05.2017 13:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Учитывая общественную разобщенность, когда значительная часть времени и общения проходит в интернете, нужно как можно более эффективно использовать возможности русскоязычного вещания, заявил в своем выступлении на Международном форуме русскоязычных вещателей ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов.

Ведущий предложил участникам форума максимально использовать возможности доступа русскоязычных слушателей к источникам информации в интернете, проводя при этом объективную информационную политику.

"Каждая из стран СНГ имеет свою постсоветскую политическую и лингвистическую специфику. К примеру, в Беларуси русский — второй государственный язык, на котором говорит 90% населения, в то время как в Украине право говорить, писать и думать на русском приходится защищать с оружием в руках. Казахстан и Кыргызстан анонсируют переход на латиницу, а Азербайджан, Туркменистан и Молдова уже вовсю ею пользуются. В этих условиях мы вынуждены констатировать, что за последние 25 лет русский язык сдал свои позиции", — отметил Шарапов.

Ведущий отметил, что одним из крупных игроков на постсоветском пространстве является Международное информационное агентство и радио Sputnik, которое было создано 10 ноября 2014 года. Два года спустя число читателей Sputnik в социальных сетях превзошло 14 миллионов. Радио Sputnik, входящее в МИА "Россия сегодня", вещает более чем на 30 языках в десятках стран мира, в том числе и в Беларуси. В ряде стран под брендом Sputnik работают современные мультимедийные пресс-центры. Сеть фотокорреспондентов агентства представлена по всему миру.

Международный форум русскоязычных вещателей проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Основные цели  форума — анализ медиарынков России и зарубежных стран, обсуждение новых трендов в развитии теле- и радиовещания, возможности продвижения российской культуры в мире и проблематика достоверности информации в СМИ.

Полную версию выступления Вячеслава Шарапова на Международном форуме русскоязычных вещателей слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов выступил на Международном форуме русскоязычных вещателей, который сегодня проходит в международном мультимедийном...

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