19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске судят управляющего футбольного клуба "Сквич" по делу о крупном хищении и злоупотреблении служебными полномочиями, передает корреспондент БЕЛТА.

В суде Фрунзенского района началось рассмотрение дела управляющего, а также его сына, соучредителя клуба.

Управляющий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере), ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия), ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия).

Его сыну вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия).

Футбольный клуб "Сквич" действовал как открытое акционерное общество и выступал заказчиком строительства и застройщиком многоквартирных жилых домов в Минске. В ряде эпизодов в 2010-2012 годах управляющий общался с клиентами и предлагал им квартиры в строящихся домах. Деньги за жилье передавались по документам в долг лично ему, мужчина одновременно был индивидуальным предпринимателем. Далее при участии сына управляющего, председателя совета директоров клуба, долговые обязательства ИП перекладывались на клуб. Квартиры при этом отчуждались из собственности застройщика (футбольного клуба). Деньги, потраченные на строительство, клубу не возмещались.

В результате действий отца и сына футбольный клуб оказался фактически неплатежеспособным, накопились долги перед застройщиками. Также не были безвозмездно выделены квартиры для компенсации выселенным с территории застройки жильцам. Потерпели и граждане, которые хотели приобрести жилье законным способом. Общая сумма ущерба по уголовному делу составила Br2,7 млн.

Санкция ч.4 ст.210 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а ч.3 ст.424 УК - в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-