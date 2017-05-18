В Кельне выбирают столицу ЧМ-2021 по хоккею. Минск - в числе претендентов. LIVE

В немецком Кельне проходит голосование Конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), которое определит хозяев чемпионата мира 2021 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На это право претендуют две заявки: Минск с Ригой, а также Хельсинки с Тампере.

В голосовании принимают участие делегаты из 67 национальных ассоциаций, а также члены Совета ИИХФ.

Видеотрансляция: MinskRiga2021

Сроки проведения планетарного форума — 7−23 мая 2021 года.

Днем ранее, 18 мая, города-претенденты провели презентации своих заявок.

О том, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею , стало известно 19 января 2017 года. Изначально же Беларусь планировала бороться за право на проведение форума самостоятельно, но после визита латвийской делегации в Минск в ноябре 2016-го решено было объединить усилия.