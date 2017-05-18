|
В Кельне выбирают столицу ЧМ-2021 по хоккею. Минск - в числе претендентов. LIVE
В немецком Кельне проходит голосование Конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), которое определит хозяев чемпионата мира 2021 года.
На это право претендуют две заявки: Минск с Ригой, а также Хельсинки с Тампере.
В голосовании принимают участие делегаты из 67 национальных ассоциаций, а также члены Совета ИИХФ.
Видеотрансляция:
Сроки проведения планетарного форума — 7−23 мая 2021 года.
Днем ранее, 18 мая, города-претенденты
О том,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В немецком Кельне сегодня пройдет голосование Конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), которое определит хозяев чемпионата мира 2021 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии