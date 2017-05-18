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С 5 по 12 июня в Беларуси будет работать миссия МВФ

19.05.2017 13:50 — Разное | Ежедневник  
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С 5 по 12 июня в Беларуси будет работать миссия МВФ

Эксперты фонда и представители госорганов страны обсудят ситуацию в белорусской экономике

Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будет работать в Минске 5-12 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в представительстве МВФ в Беларуси.

Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Как сообщалось, Беларусь стремится к тому, чтобы начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2017 году. Ранее заявлялось, что страна рассчитывает на предоставление фондом 3,5 млрд долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты фонда и представители госорганов страны обсудят ситуацию в белорусской экономике

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