С 5 по 12 июня в Беларуси будет работать миссия МВФ





Эксперты фонда и представители госорганов страны обсудят ситуацию в белорусской экономике

Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будет работать в Минске 5-12 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в представительстве МВФ в Беларуси.

Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Как сообщалось, Беларусь стремится к тому, чтобы начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2017 году. Ранее заявлялось, что страна рассчитывает на предоставление фондом 3,5 млрд долларов.