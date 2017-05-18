Китайские ученые создали устойчивые капли жидкого металла, которые планируется использовать в качестве основы для роботов нового типа, похожих на T-1000 из фильма «Терминатор». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование в журнале Materials Horizons .





По словам ученых, жидкий металл обладает потенциалом для применения в области электроники и «мягкой» робототехники (создания роботов с нежесткой конструкцией). Обычно его получают, сплавляя галлий, олово и индий, однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой оксидов, делающий материал липким и непригодным для использования.

Для обхода этой проблемы специалисты разработали метод создания капель, позволяющий изменить их свойства. Ученые погрузили кусочки жидкого металла в раствор гидроксида натрия на три секунды, чтобы придать им сферическую форму. Затем их обрабатывали политетрафторэтиленом (тефлоном), в ходе чего частицы последнего покрывали внешний слой капель.



Изображение: Yuzhen Chen et al. / Materials Horizons

В результате удалось получить упругие шарики металла, не прилипающие к поверхности. Новые свойства позволили каплям свободно скатываться под уклоном в два градуса и отскакивать при ударах. В будущем исследователи планируют заставить материал реагировать на внешние раздражители, изменяя свою форму.