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ГПК: автобус с гражданами Украины стоял на границе чуть более 2 часов

19.05.2017 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Утром 19 мая в ряде СМИ появилась информация о том, что молодые исполнители из Украины под руководством народного артиста страны Марьяна Годенко направлялись на концерт в Минск по приглашению посольства Украины и были вынуждены с половины второго ночи до семи утра в автобусе ждать проверки белорусских таможенников и пограничников.  

Также сообщалось о том, что пограничники якобы запрещали им включать двигатель автобуса, чтобы согреться, и не выпускали в туалет.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский прокомментировал радио Sputnik Беларусь информацию о микроавтобусе с артистами на белорусско-украинской границе.

"Микроавтобус марки Merсedes, в котором следовало 13 граждан Украины, прибыл в пункт пропуска "Новая Гута" на въезд в Республику Беларусь 18 мая около 4 часов 15 минут утра и находился на его территории до 6 часов 40 минут, то есть всего около 2 часов 25 минут", — сообщил Бычковский.

Двухчасовое ожидание было вызвано тем, что перед автобусом в очереди на оформление находилось еще 4 автобуса регулярного и нерегулярного сообщения. На их оформление нормативом отводится около 40 минут, отметил официальный представитель ГПК.

"Кроме того, все пассажиры, которые обращались к сотрудникам пункта пропуска с просьбой посетить места общего пользования, такую возможность получили. Это может быть подтверждено видеозаписями с камер наблюдения, размещенных в пункте пропуска", — добавил Бычковский.

Комментарий официального представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Минск
 
 
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В Государственном пограничном комитете Беларуси официально опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что юных артистов из Украины ночью шесть...

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