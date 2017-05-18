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400 мастеров из Беларуси представят свои работы на фестивале-ярмарке ремесел в Минске

19.05.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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Девятый республиканский фестиваль-ярмарка ремесел снова вернется в Минск. На этот раз «Вясновы букет» пройдет в Верхнем городе 20 мая. На фестиваль приедут около 400 мастеров из Беларуси.


Ремесленники покажут богатство и разнообразие белорусского народного искусства. Будут представлены практически все виды традиционных ремесел: резьба, гончарное и кузнечное дело, ткачество, вышивание, роспись, художественная обработка кожи и металла, плетение из природных материалов и многое другое.

Кроме того, для гостей фестиваля-ярмарки подготовлены концертные и развлекательные мероприятия. Можно будет увидеть воочию, как делают ту или иную вещь, поучаствовать во время мастер-классов в процессе ее создания, а также приобрести понравившееся непосредственно у автора.


Торжественное открытие состоится в 13.00. Мероприятие продлится до вечера.

Фестиваль-ярмарка «Вясновы букет» впервые состоялся в 2008 году. Организаторы — Министерство культуры, Мингорисполком, общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества».

 
Теги: Минск
 
 
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Девятый республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет" пройдет в Верхнем городе 20 мая.

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