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400 мастеров из Беларуси представят свои работы на фестивале-ярмарке ремесел в Минске
Девятый республиканский фестиваль-ярмарка ремесел снова вернется в Минск. На этот раз «
Ремесленники покажут богатство и разнообразие белорусского народного искусства. Будут представлены практически все виды традиционных ремесел: резьба, гончарное и кузнечное дело, ткачество, вышивание, роспись, художественная обработка кожи и металла, плетение из природных материалов и многое другое.
Кроме того, для гостей фестиваля-ярмарки подготовлены концертные и развлекательные мероприятия. Можно будет увидеть воочию, как делают ту или иную вещь, поучаствовать во время мастер-классов в процессе ее создания, а также приобрести понравившееся непосредственно у автора.
Торжественное открытие состоится в 13.00. Мероприятие продлится до вечера.
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Девятый республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет" пройдет в Верхнем городе 20 мая.
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