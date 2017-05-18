Samsung Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили в реальных тестах производительности

Производительность современных смартфонов часто измеряют с помощью синтетических тестов, но зачастую их результаты мало что говорят о реальной мощности аппаратов. Ресурс Tom’s Guide опубликовал результаты собственного тестирования, в ходе которого проверил скорость работы Galaxy S8 и iPhone 7 при редактировании видео, запуске различных приложений, скорости Wi-Fi и значения fps в играх.



Изображение: tomsguide.com

Все происходящее фиксировалось на скоростную камеру, что позволило провести достаточно точные временные замеры запуска тех или иных приложений.

В большинстве случаев разница между двумя устройствами была минимальной и составляла всего несколько секунд, но по итогам всех тестов победу одержал Samsung Galaxy S8.

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«Кореец» уступил смартфону из Купертино лишь при редактировании 5-минутоного видеоролика, который было необходимо уменьшить с разрешения 4K (3840 на 2160 пикселей) до в несколько раз меньшего 720p (1280 на 720 пикселей).