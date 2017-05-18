Макей об основных моментах внешней политики Беларуси





О взаимоотношениях с соседями и партнерами, об учения «Запад-2017», о сотрудничестве с Францией и другими странами Европы, о «Белом легионе» и принципах внешней политики Беларуси.

Беларусь искренне делает все возможное для недопущения военного разрешения конфликтов. Наша страна пытается всячески содействовать разрешению конфликта в Украине, хотя некоторым может показаться, что этого достичь невозможно, передает БЕЛТА .

«Кто-то может считать и утопией, кто-то может и ерничать по тому или иному поводу, но мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения каких-то конфликтов, чтобы конфликты разрешались дипломатическими способами, чтобы важную роль играли какие-то интеграционные, региональные структуры, которые призваны заниматься решением этих вопросов», - подчеркнул Владимир Макей.

«Мир не стал проще, место одних разделительных линий занимают другие. Все это подтверждает верность избранного руководством Беларуси принципиального курса на многовекторность внешней политики, - отметил глава МИД. - Нас не раз весьма настойчиво подталкивали к так называемому окончательному геополитическому выбору и с Востока, и с Запада». В связи с этим Владимир Макей подчеркнул, что белорусские интересы не замыкаются в каком-то одном направлении. А суть внешней политики заключается в планомерной выработке внутренних и внешних условий для построения множественности геополитических опор.

Также министр иностранных дел отметил, что спекуляции об опасности проведения совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» не имеют под собой никаких оснований.

Беларусь рассчитывает на преемственность внешней политики Франции новым президентом этой страны в отношении с зарубежными партнерами. Франция является одним из ключевых партнеров Беларуси на европейском векторе. Но наряду с этим, по словам министра, белорусская сторона не менее важную роль отводит сотрудничеству со всеми странами Европы, в том числе и Германией, Италией, Великобританией. Владимир Макей выразил уверенность, что в связи с избранием нового президента Франции преемственность проводимой ранее внешней политики будет сохранена.

Также Беларусь передала информацию о расследовании дела о «Белом легионе» европейским партнерам. «Мы предоставили всю необходимую информацию по этому поводу, которая существует на это время, нашим европейским партнерам. Это та информация, которую мы можем сейчас передать. Далее будем смотреть», - сказал Владимир Макей. Он не стал комментировать расследование уголовного дела, поскольку это находится в компетенции других ведомств.

В переводе Россией авиарейсов из Беларуси в международные пункты пропуска в аэропортах Макей никакой трагедии не видит. Дипломат отметил, что данное нововведение пока не несет никаких угроз для белорусской стороны. Однако, как будут дальше развиваться события, покажет время.

Сейчас идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии. «Буквально пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД Беларуси и нашими европейскими партнерами», - сказал Владимир Макей. По его словам, белорусская сторона высказала свое мнение о текущей ситуации, учитывая наплыв эмигрантов в Европу и другие вызовы, которые появляются в регионе. «Мы изложили европейцам наше видение, как должна строиться работа в будущем. Процесс не приостанавливается, работа продолжается. Но нужно по-новому осмыслить те вызовы и опасности, которые связаны в первую очередь с изменением миграционной ситуации в Европе. Мы занимаемся этим, работа идет конструктивно. Я убежден, рано или поздно мы вступим в практическую плоскость в решении этого вопроса», - добавил министр.

Макей отметил, что внешняя политика Беларуси базируется на таких принципах, как неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, и других общепризнанных нормах международного права.

По словам министра, полноправными "послами" Беларуси являются представители искусства, культуры и спорта. Свой вклад в развитие внешних связей вносит народная дипломатия. Неразрывной является связь между внешней политикой и внешнеэкономической деятельностью.

«Только общие усилия дают ощутимый и конкретный результат, обеспечивают максимально предметное наполнение двустороннего диалога с нашими партнерами», - убежден министр. В современных условиях важной является взаимосвязь внутренней и внешней политики.

Беларусь является единственной страной на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов, и такая тенденция сохранится в перспективе.

«Мы не дали втянуть себя в конфликты, сохранили добрые отношения со всеми соседями, - обратил внимание Владимир Макей. - Беларусь вносит посильный вклад в урегулирование ситуации на востоке Украины». По мнению министра, современная Беларусь - без преувеличения является одной из опор безопасности в Европейском регионе.