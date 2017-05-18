Лукашенко поддержал инициативу ФПБ о народном контроле цен в магазинах

Президент Беларуси подчеркнул, что поддерживает инициативу создания "народного контроля" не только за ценообразованием, но и за ценами непосредственно в торговых организациях , где люди покупают основные товары.

По словам главы государства, кому, как не профсоюзам, лучше знать, как складывается ситуация.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко понравилась идея ФПБ о "народном контроле" за ценами

"Я слышал, что вы хотите организовать такой народный контроль за ценами в магазинах, все в отчетах, в статистике и правильно, хорошо по методикам. Цены у нас не очень растут, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она? Кто, как ни профсоюзы, это лучше всего знают", — сказал Лукашенко, обращаясь в председателю ФПБ Михаилу Орде.

В соответствии с предложением ФПБ, специально созданная при федерации рабочая группа будет мониторить стоимость значимых групп товаров и сравнивать данные официальной статистики с реальной ситуацией на местах. О результатах "народного контроля" ФПБ будет оперативно информировать правительство для принятия дальнейших мер.

В настоящее время в профсоюзных организациях в Беларуси состоят более 4 миллионов человек или около 95 % от экономически активного населения страны.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой слушайте на радио Sputnik Беларусь.