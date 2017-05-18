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Лукашенко поддержал инициативу ФПБ о народном контроле цен в магазинах
19.05.2017 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси подчеркнул, что поддерживает инициативу создания "народного контроля"
По словам главы государства, кому, как не профсоюзам, лучше знать, как складывается ситуация.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я слышал, что вы хотите организовать такой народный контроль за ценами в магазинах, все в отчетах, в статистике и правильно, хорошо по методикам. Цены у нас не очень растут, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она? Кто, как ни профсоюзы, это лучше всего знают", — сказал Лукашенко, обращаясь в председателю ФПБ Михаилу Орде.
В соответствии с предложением ФПБ, специально созданная при федерации рабочая группа будет мониторить стоимость значимых групп товаров и сравнивать данные официальной статистики с реальной ситуацией на местах. О результатах "народного контроля" ФПБ будет оперативно информировать правительство для принятия дальнейших мер.
В настоящее время в профсоюзных организациях в Беларуси состоят более 4 миллионов человек или около 95 % от экономически активного населения страны.
Комментарий Александра Лукашенко на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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На встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею ФПБ о создании рабочей группы,...
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