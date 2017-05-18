Счастье аллергиков: березы в Беларуси уже отцвели

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Березы в большинстве регионов Беларуси уже отцвели, цветущими остались только редкие экземпляры в тени, рассказал Sputnik старший научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Аркадий Скуратович.

Для многих подверженных аллергии людей весна – самое неприятное время из-за поллиноза. Один из самых сильных аллергенов – береза, однако ботаники уже радуют: сезон цветения у этих деревьев завершен.

"Сейчас березы цветут только те, что в тени. Но в ближайшие дни отцветут уже все. Далее зацветут сосны – это не очень сильный аллерген, хотя пыльцы от сосен в воздухе очень много", – рассказал Скуратович.

По словам собеседника Sputnik, когда зацветает сосна, как правило, появляются и комары. "Это, конечно, народное поверье, но очень часто совпадает", – заверил ботаник.

"От сосны так много пыльцы, что лужи часто покрываются желтой пленкой – например, в 1986 несведущие думали, что это из-за радиации. Но так происходит всегда, хотя ее пыльца практически безвредна", – отметил собеседник Sputnik.

Другие сильные аллергены – злаковые травы, но их в городах почти нет, и они начнут цвести лишь со второй половины июня. До тех пор, отметил Скуратович, у белорусских аллергиков будет "спокойное время".

Тогда же в Беларуси зацветут и сложноцветные – это также заметят все аллергики. Полынь же начнет свое цветение ближе к концу лета или в начале сентября.