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Счастье аллергиков: березы в Беларуси уже отцвели

19.05.2017 14:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Березы в большинстве регионов Беларуси уже отцвели, цветущими остались только редкие экземпляры в тени, рассказал Sputnik старший научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Аркадий Скуратович.

Счастье аллергиков: березы в Беларуси уже отцвели
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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Для многих подверженных аллергии людей весна – самое неприятное время из-за поллиноза. Один из самых сильных аллергенов – береза, однако ботаники уже радуют: сезон цветения у этих деревьев завершен.

"Сейчас березы цветут только те, что в тени. Но в ближайшие дни отцветут уже все. Далее зацветут сосны – это не очень сильный аллерген, хотя пыльцы от сосен в воздухе очень много", – рассказал Скуратович.

По словам собеседника Sputnik, когда зацветает сосна, как правило, появляются и комары. "Это, конечно, народное поверье, но очень часто совпадает", – заверил ботаник.

"От сосны так много пыльцы, что лужи часто покрываются желтой пленкой – например, в 1986 несведущие думали, что это из-за радиации. Но так происходит всегда, хотя ее пыльца практически безвредна", – отметил собеседник Sputnik.

Другие сильные аллергены – злаковые травы, но их в городах почти нет, и они начнут цвести лишь со второй половины июня. До тех пор, отметил Скуратович, у белорусских аллергиков будет "спокойное время".

Тогда же в Беларуси зацветут и сложноцветные – это также заметят все аллергики. Полынь же начнет свое цветение ближе к концу лета или в начале сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Ботаники называют ближайшие недели спокойным временем для людей с аллергией – вплоть до второй половины июня.

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