Брестской таможней конфискованы 11 тыс. предметов домашнего декора





На таможенную территорию ЕАЭС они ввозились по заниженной в 4 раза стоимости.

Субъект хозяйствования попытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС 11 тыс. предметов домашнего декора, занизив их реальную стоимость в четыре раза, сообщает пресс-служба Брестской таможни.

Данная партия груза следовала из Чехии в грузовом автомобиле «Мерседес» через республиканский пункт таможенного оформления «Козловичи». При проведении таможенного контроля в отношении автопоезда брестские таможенники установили, что предметы декора перемещались через границу по документам, содержащим недостоверные сведения о товаре. Так, обнаружен второй пакет документов, реальная стоимость товара в которых оказалась в разы выше указанной в представленных к оформлению. Тем самым субъект хозяйствования попытался занизить сумму подлежащих уплате таможенных платежей на 20 тыс. белорусских рублей.









Вазы, свечи, подсвечники, кувшины, цветы, кашпо и другие предметы, общей стоимостью по предварительной оценке 180 тыс. рублей, изъяты.





По факту предоставления таможенному органу недостоверных сведений о товаре Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП РБ.