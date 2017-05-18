19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском центре гигиены и эпидемиологии произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о пожаре поступила в 11.18 от очевидца.

"Работники МЧС прибыли на место в 11.21, горел кабинет санитарно-гигиенической лаборатории на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. До прибытия подразделений спасателей 15 работников самостоятельно покинули здание. Огнем повреждено оборудование в кабинете на площади 16 кв.м. Пострадавших нет. В 11.47 пожар был ликвидирован, его причина устанавливается", - рассказали в МЧС.-0-