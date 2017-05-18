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Затерянный подземный бункер нацистов

19.05.2017 15:07 — Разное | Tut.by  
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Фотограф Сольвейг Гразе сделала снимки огромного подземного бункера нацистов, расположенного рядом с бывшей нидерландской рыбацкой деревней Схевенинген (сегодня данный пригород Гааги является курортом). О фотографиях города сообщает издание Daily Mail.


Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Бункер предназначен для размещения более 3,3 тысячи солдат СС и построен по инициативе рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта. В убежище располагались, в частности, кладовые, личные помещения и сауна. Подземелье строилось заключенными.

В настоящее время часть нацистского города переоборудована под военный музей и доступна для посещения туристами. Войска фюрера Адольфа Гитлера вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года, через пять дней страна капитулировала. Государство было освобождено союзниками к 5 мая 1945 года.


Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

Фото: Solveig Grothe / dailymail.co.uk

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Бункер предназначен для размещения более 3,3 тысячи солдат СС и построен по инициативе рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта.

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