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Президент ФХР: На ЧМ-2021 в Минске Россия будет как дома, хотя был на 100% уверен в победе финнов

19.05.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги выборов хозяев ЧМ-2021, признался, что на 100% был уверен в том, что турнир достанется Финляндии, и заявил, что в Минске сборная России будет чувствовать себя как дома.


Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

— Если на ЧМ-2021 мы будем играть в Беларуси, то будем как дома. Мы вспоминаем ЧМ-2014, очень сильная поддержка тогда была. Большинство склонялось к тому, что финны получат чемпионат. Там строят новый стадион, в отличие от той же Латвии. Думал, что финны 100% выиграют! Это очень неожиданно.

Поддержка, конечно, очень важна, но мы в Москве играли и не выиграли. Надо не на поддержку, а на свою команду обращать внимание. Россия пока не претендует на взрослый чемпионат мира, это 8−10 лет должно пройти, — передает слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров, который также входит в Совет ИИХФ, еще раз подтвердил намерение Беларуси ввести безвизовый режим для обладателей билетов на матчи чемпионата мира в Минске и пояснил, чем взяла белорусская заявка.

— Рад, что все прошло успешно. Сочувствую нашим финским коллегам, хочу поддержать их. Большая благодарность нашим союзникам, тем, кто нас поддерживал. Когда мы начинали — нам говорили, что у нас шансов никаких. То, что мы этого добились, — это признание Беларуси и Латвии как сильных стран в мировом хоккейном сообществе.

Мы взяли своим отношением к людям. Надо всех уважать и сотрудничать, причем не только когда необходимы голоса. Повлияло то, что Латвия и Беларусь только по одному разу проводили чемпионат мира, в отличие от Финляндии.

На время чемпионата мира в Беларуси будет установлен безвизовый режим, билеты заменят визу. Наше требование, чтобы Россия играла в Минске в группе с Беларусью, а в Финляндии — с Латвией, — сказал Сергей Гончаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги выборов хозяев ЧМ-2021, признался, что на 100% был уверен в том, что турнир достанется...

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