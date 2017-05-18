ЧМ по хоккею возвращается: Минск и Рига примут чемпионат-2021 года

Чемпионат мира по хоккею пройдет в 20121 году в Минске Риге. Такое решение было принято сегодня на заседании ИИХФ в Кельне.

Как сообщает «Прессбол», за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов. Конкуренцию Беларуси и Латвии составила Финляндия — за нее отдали 52 голоса.

Напомним, что руководителями федераций Беларуси и Латвии Игорем Рачковским и Айгарсом Калвитисом было подписано соглашение о совместной заявке на проведение ЧМ-2021 19 января этого года.

Для обеих стран будущий чемпионат станет вторым. Беларусь приняла соревнования мировой масштаба в 2014 году. На период проведения мирового первенства наша страна отменила въездные визы. Латвия принимала ЧМ в 2006 году.

Фото: БЕЛТА.