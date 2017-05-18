19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" предупреждает о возможных проблемах с доступом в интернет ночью 30 мая. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.

С 1.00 до 6.00 30 мая будут проводиться работы на оборудовании сети передачи данных РУП "Белтелеком".

В это время возможно затруднение доступа в сеть Интернет всех абонентов "Белтелекома".-0-