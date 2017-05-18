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Wikileaks рассказал о программе ЦРУ для слежки за компьютерами с Windows

19.05.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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Технология Athena позволила американскому ЦРУ удаленно получать доступ к компьютерам и информации на них. Данные об этом появились на портале WikiLeaks.


Фото: Reuters / Thomas Peter

Athena, или «Афина», — это вредоносное программное обеспечение. По данным «утечки», программу разработали специалисты ЦРУ и американской компании Siege Technologies.

На WikiLeaks опубликовали руководство пользователя, а также документы об архитектуре программы и принципах ее работы. Согласно документам, технология работает с компьютерами под управлением операционной системы Windows — от Windows XP до Windows 10.

После установки «Афина» позволяет следить за активностью пользователя, включая настройки системы и задачи. Также она дает возможность загружать или выгружать файлы в заданный каталог на зараженном компьютере.

Документы о технологии «Афина» стали частью серии публикаций WikiLeaks под названием Vault 7, посвященного способам киберслежки, которые применяет ЦРУ. Ранее портал сообщил разработке программ, позволяющих получить доступ к смартфонам по всему миру.

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Технология Athena работает с компьютерами под управлением операционной системы Windows - от Windows XP до Windows 10.

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