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Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко объявила о завершении спортивной карьеры

19.05.2017 15:35 — Разное | Tut.by  
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Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике, отвечающий за вид в Брестской области, Анатолий Стацкеевич.


Фото: usebelarusy.by

Легендарная Белая Молния произвела фурор, когда завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Спустя практически 13 лет после этого события Юлия Нестеренко объявила о завершении карьеры.

Видео: Global

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Торжественные проводы олимпийской чемпионки состоятся во время Кубка Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в Бресте с 30 мая по 1 июня. Чествование легкоатлетки состоится во время открытия соревнований 31 мая на стадионе «Брестский». В 13.00 Юлия Нестеренко в форме, в которой она одержала победу на стометровке в Афинах, выйдет на прощальный старт. Она примет участие в символическом забеге на своей коронной дистанции. Бежать чемпионка будет в компании начинающих спортсменок, которые, как и она, являются воспитанницами Брестской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

— Те, кто видел ее победу в 2004 году, стали свидетелями уникального события. Юлия Нестеренко внесла огромный вклад в развитие белорусского спорта. Надеемся, что воспитаем достойную смену нашей прославленной чемпионке, — отметил Анатолий Стацкеевич.

Церемония чествования продолжится в Брестском горисполкоме. Юлия Нестеренко является почетным гражданином города Бреста. Также за свою карьеру она удостоена множества государственных и спортивных наград.

 
Теги: Брест
 
 
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Легендарная Белая Молния произвела фурор, когда завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Спустя практически 13 лет...

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