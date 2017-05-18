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В 2021 году Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею

19.05.2017 15:35 — Разное | Ежедневник  
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В 2021 году Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею

Совместная заявка Риги и Минска набрала на 3 голоса больше, чем заявка Финляндии.

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), который проходит в Кельне, сообщает БЕЛТА.

Голосование по выбору места проведения мирового форума в 2021 году в отеле Hyatt Regency Cologne было тайным. За совместную заявку Минска и Риги на конгрессе ИИХФ было подано 55 голосов, за заявку Финляндии - 52. Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в январе текущего года.

В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году. Беларусь становилась хозяйкой мирового форума в 2014 году. Решающий поединок, в котором сборная России победила Финляндию со счетом 5:2, состоялся на «Минск-Арене», вмещающей более 15 тыс. зрителей. Планируется, что финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместная заявка Риги и Минска набрала на 3 голоса больше, чем заявка Финляндии.

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