В 2021 году Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею





Совместная заявка Риги и Минска набрала на 3 голоса больше, чем заявка Финляндии.

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), который проходит в Кельне, сообщает БЕЛТА .

Голосование по выбору места проведения мирового форума в 2021 году в отеле Hyatt Regency Cologne было тайным. За совместную заявку Минска и Риги на конгрессе ИИХФ было подано 55 голосов, за заявку Финляндии - 52. Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в январе текущего года.

В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году. Беларусь становилась хозяйкой мирового форума в 2014 году. Решающий поединок, в котором сборная России победила Финляндию со счетом 5:2, состоялся на «Минск-Арене», вмещающей более 15 тыс. зрителей. Планируется, что финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.