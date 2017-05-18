Шуневич предложил сократить центральный аппарат МВД на 10%





В вертикали власти оптимизация проведена, на очереди силовые структуры.

Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%. Об этом по итогам доклада Президенту сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает БЕЛТА .

Руководитель правоохранительного ведомства доложил о планах по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел. «Мы предлагаем сократить в том числе центральный аппарат МВД практически на 10%. Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей ряд подразделений органов внутренних дел будет реформирован», - заявил Игорь Шуневич.

Александр Лукашенко на встрече напомнил, что в стране идет оптимизация. «В вертикали власти она проведена. Сейчас занимаемся сопутствующими бюджетными организациями, - отметил он. - Точно так мы занимаемся, но уже по отдельному плану, в силовых структурах. Армия по своему плану сокращается. Для МВД также мы с вами договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация в МВД началась давно, она продолжается. Как сейчас обстоят дела?»

Президент также поинтересовался, возникают ли какие-то вопросы в связи с уже проведенными мероприятиями по реформированию в системе правоохранительных органов. «Выделяли следствие и так далее. Спустя уже много времени, есть ли проблемы, насколько они преодолимы? Какие есть вопросы в этом плане? Для меня это очень важно. Я это держу на контроле», - добавил глава государства.-