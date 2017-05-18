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Посол: Иран заинтересован в сотрудничестве с Беларусью

19.05.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси расценивает взаимоотношения двух стран как дружественные и рад, что его назначили возглавлять дипмиссию в Минске.

"Мы расцениваем отношения между нашими странами как достаточно дружественные — на народном уровне и на государственном", — заявил посол агентству Sputnik в пятницу.

По его словам, в настоящее время товарооборот между странами составляет 100 миллионов долларов.

Посол отметил, что о дружественном уровне отношений между двумя странами указывает и то, что белорусские власти помогли в организации голосования на участках в Беларуси.

"Белорусские власти помогли нам в организации условий голосования. Это свидетельствует о дружественности наших отношений", — подчеркнул дипломат.

Говоря о перспективах белорусско-иранских отношений, посол подчеркнул, что благодаря усилиям сторон "будут достигнуты успехи в развитии сотрудничества в экономической, культурной и других областях". Также глава иранской дипмиссии отметил важность развития народной дипломатии.

Посол также отметил, что любит гулять по белорусской столице. Дипломат считает, что белорусская столицы — чистый, красивый и законопослушный город.

"Я очень рад, что меня назначили послом именно в вашу страну", — сказал глава иранской дипмиссии.

Говоря о том, что сегодня иранцы, проживающие в Беларуси, пришли на избирательные участки, посол поблагодарил МИД, МВД и Белорусский государственный медицинский университет, где расположен один из избирательных участков, за помощь в подготовке голосования.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава иранской дипмиссии рад, что его назначили работать в белорусскую столицу, которую он считает красивым и чистым городом.

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