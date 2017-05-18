Жительница Ганцевичей умышленно заразила двух мужчин ВИЧ

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Ганцевичей заразила двух мужчин вирусом иммунодефицита. Такую информацию на своем сайте опубликовала районная газета "Савецкае Палессе", сообщает БЕЛТА.

Как пишет издание со ссылкой на прокурора района Сергея Насеню, диагноз "ВИЧ" женщине был поставлен в 2011 году. Тогда же она поставила подпись в документах о запретах, связанных с профилактикой распространения болезни, а также об уголовной ответственности за их нарушения. Как выяснилось, жительница Ганцевичей в течение определенного времени вступала в половую связь с мужчинами, не предупредив их, что она инфицирована вирусом иммунодефицита.-0-