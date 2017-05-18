Лукашенко дал «добро» на народный контроль цен от ФПБ

Федерация профсоюз с разрешения президента будет заниматься народным контролем цен в магазинах.

Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

«Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата. Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она - кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях», - заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что традиционно профсоюзы участвуют в решении вопросов в сфере занятости.

«Я также буду просить, чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Эти вопросы держите в поле зрения», - подчеркнул Лукашенко.