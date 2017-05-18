Центральный аппарат МВД сократят

Центральный аппарат Министерства внутренних дел предлагается сократить на 10%. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Шуневич.

Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом главу МВД Беларуси Игоря Шуневича. Накануне президент получил от МВД статданные по работе МВД, а сегодня во время встречи напомнил, что в стране идет оптимизация, которая коснется и силовых структур. Только там она пойдет по «индивидуальному плану».

«В вертикали власти она проведена. Сейчас занимаемся сопутствующими бюджетными организациями. Точно так мы занимаемся, но уже по отдельному плану, в силовых структурах. Армия по своему плану сокращается (давно этот план утвержден). Для МВД также мы с вами договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация в МВД началась давно, она продолжается», - отметил Лукашенко.

Реформирование системы МВД предполагает сокращение центрального аппарата МВД практически на 10%, в том числе будет убрана должность одного из замминистра. Также будет реформирован ряд подразделений органов внутренних дел.