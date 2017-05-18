Рачковский: Финны не сомневались, что выиграют, но мы сознательно играли вторым номером

Руководитель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский после Минск и Рига примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году">победы совместной заявки Беларуси и Латвии на выборах хозев ЧМ-2021 рассказал о стратегии в предвыборной гонке, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: hockey.by

— Результаты голосования получились по-настоящему фантастическими. Финны даже не сомневались, что они выиграют. Но сейчас я уже могу открыто сказать, что мы сознательно играли вторым номером, поскольку понимали, что так у нас больше шансов выйти в контратаку, выражаясь хоккейным языком. Очень приятно, что в Кельн нас приехали поддержать друзья со всего мира, в частности, легендарный Сергей Бубка, это тоже в некоторой степени повлияло на сегодняшний результат. Это говорит о позитивном отношении делегатов и мирового спортивного сообщества к нашей стране, — сказал Игорь Рачковский.

Генсек ФХБ: Спасибо МИДу

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний отметил важную роль белорусского Министерства иностранных дел в победе совместной заявки на проведение ЧМ-2021.

— Спасибо всем за поддержку, всем, кто болел за нас и верил в убедительный реванш над Финляндией. Спасибо нашей команде, которая практически целый год работала ради этого результата. Без наших и латвийских сотрудников это было бы невозможно. Отдельная благодарность белорусскому МИДу — им удалось организовать встречи с послами во всех странах, где есть хоккейные федерации. Мы приглашаем всех в Минск и Ригу в 2021 году! Это будет лучший Чемпионат мира!

Генсек ЛХФ: Спасибо белорусам

Генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Виестурс Козиолс поблагодарил белорусов, которые приняли Латвию в подготовку совместной заявки.

— Хочу сказать большое спасибо белорусской стороне за то, что приняли нас в свою команду. Сегодня мы доказали точность нашего слогана Passion. No Borders (Страсть. Без границ), отражающего любовь к хоккею и командную работу, в конечном счете принесших плоды. Уже с понедельника мы продолжим работу по подготовке чемпионата мира, на этот раз в официальном статусе страны-соорганизатора турнира.

Зампред БФХ: Это признание белорусского хоккея как сильного игрока на международной арене

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, член Совета ИИХФ Сергей Гончаров назвал победу в Кельне свидетельством авторитета белорусского хоккея и подчеркнул слаженность командной работы.

— Поздравляю всех с победой! В самом начале этой борьбы все говорили о том, что шансов у нас никаких нет. И вот сегодня мы доказали обратное. То, что произошло сегодня — большое признание белорусского хоккея и белорусской федерации как очень сильного игрока на международной арене.

Эта большая победа, которая не была бы возможной без нашей команды и, в первую очередь, председателя Федерации хоккея Беларуси Игоря Рачковского. Именно он продвигал эту идею, именно он в 2014 году вернул меня в Беларусь и мы начали работу по подготовке заявки на проведение чемпионата мира. Ведь включение представителей Беларуси в комитеты и Совет ИИХФ также стало подготовительными этапами на пути к сегодняшней победе. За кулисами этой огромной работы стоит большое количество людей, которые также заслуживают отдельных слов благодарности.

Ранее Минск принимал чемпионат мира в 2014 году, где был установлен рекорд посещаемости мировых форумов (превзойденный, правда, в 2015 году в Чехии).

Рига была хозяйкой чемпионата мира в 2006 году.