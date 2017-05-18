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Семашко: в Беларуси созданы все условия для выхода инвесторов на рынок ЕАЭС

19.05.2017 16:12 — Разное | Ежедневник  
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Семашко: в Беларуси созданы все условия для выхода инвесторов на рынок ЕАЭС

«Страна пережила кризис, период рецессии и теперь продолжает развивается по тем правилам, которые определил президент».

Беларусь является отличной площадкой для выхода зарубежных компаний-инвесторов на рынок ЕАЭС. Это отметил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в приветственном слове к участникам Гомельского экономического форума, который проходит в областном центре, передает БЕЛТА.

Владимир Семашко подчеркнул, что в Беларуси созданы комфортные условия для инвесторов, самое главное из которых - ее участие в Евразийском экономическом союзе, куда входят и Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения.

«Это рынок с населением более 180 млн человек, темпы роста экономики которого до кризиса составляли 6,5% в год. Кстати говоря, равно, как и Беларусь быстро выходит из кризиса, я вижу все признаки роста экономики в России и Казахстане», - добавил он.

«Страна пережила кризис, период рецессии и теперь продолжает развивается по тем правилам, которые определил президент. И цифры I квартала говорят сами за себя: из девяти показателей не выполнен только ВРП, при задании 99,6%, он составил 99%», - сказал он.

В Гомельской области, как и в республике в целом, постоянно занимаются инновационно-инвестиционной деятельностью. В настоящее время здесь реализуется несколько серьезных инвестпроектов: модернизация Мозырского НПЗ, строительство завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, Петриковского горно-обогатительного комплекса, а в Добруше - завода по производству мелованного и немелованного картона. «Реализация данных проектов станет серьезным подспорьем в формировании местных и республиканского бюджетов», - уверен вице-премьер.

 
 
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«Страна пережила кризис, период рецессии и теперь продолжает развивается по тем правилам, которые определил президент».

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