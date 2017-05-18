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"Молоко убежало". Руководство "Милкавиты" подало в суд на 200 сотрудников за недостачу

19.05.2017 16:18 — Разное | Tut.by  
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Компания «Милкавита» обвиняет своих сотрудников в недостаче на сумму 141,5 тысяч рублей. Для компенсации материального ущерба администрация завода обратилась в суд. Повестки получили 205 работников предприятия.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Повестки получили все работники одного из цехов вне зависимости от должности: и простые рабочие, и ИТР, и уборщицы. Причем даже те, кто уже не работает на заводе, а уволились с полгода назад, — рассказал FINANCE.TUT.BY один из сотрудников завода, получивший повестку. — Недостача, как нам говорят, образовалась за три месяца, однако как так получилось и куда сырье делось — нам никто не объясняет.

В исковом заявлении говорится, что 6 февраля на «Милкавите» провели инвентаризацию молока-сырья, в результате которой выявили недостачу обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки на сумму 141 553 рублей. Недостача, согласно документу, образовалась с 1 ноября по 5 февраля. Причиной недостачи называется «недостаточный контроль материально-ответственных лиц по перемещению сырья с приемки предприятия в цех и выпуска готовой продукции». Материально-ответственными лицами, согласно заявлению, являются все работники цеха, с которыми заключен договор коллективной ответственности.


Согласно договору, сумма недостачи должна быть поровну поделена между всеми работниками цеха — на каждого выходит порядка 690 рублей. Сотрудники, по словам администрации, отказались добровольно возмещать ущерб.

— Повестки в суд получили сотрудники, которые в период, за который образовалась недостача, работали на предприятии. В том числе и уволенные, и те, кто сейчас находится в декретном отпуске, — говорит заместитель генерального директора «Милкавиты» по общим вопросам и идеологической работе Светлана Пешко. — У нас в производственных цехах введена коллективная ответственность, которая применяется при невозможности разграничения ответственности на каждого сотрудника. В данном случае конкретное лицо, виновное в ущербе, не установлено, поэтому предприятие приняло решение обратиться в суд. Степень виновности или невиновность каждого сотрудника установит суд. Также суд определит, каким образом недостача образовалась и куда пропало сырье.

Суд над сотрудниками «Милкавиты» состоится 30, 31 мая и 1 апреля в суде Советского района Гомеля.

 
Теги: Гомель
 
 
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"Милкавита" обвиняет своих сотрудников в недостаче на сумму 141,5 тысяч рублей. Для компенсации материального ущерба администрация завода обратилась в суд. Повестки...

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