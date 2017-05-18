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Житель Слуцка продавал выписанные ему таблетки трамадола

19.05.2017 16:17 — Разное | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте таблеток, содержащих в своем составе психотропные вещества. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Фигурантом по уголовному делу проходит ранее судимый 38-летний житель Слуцка. Мужчина состоял анонимно на учете у врача-нарколога и имел право, согласно выписанным рецептам, приобретать лекарства, содержащие опасные психотропные вещества. Он был предупрежден о привлечении к уголовной ответственности по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Мужчина получал в аптеке в Минске опиоидные анальгетики и продавал их в Слуцке. Подозреваемый был задержан во время сбыта 20 таблеток трамадола.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.328 УК (незаконный сбыт психотропных веществ). Обвиняемый заключен под стражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина получал в аптеке в Минске опиоидные анальгетики и продавал их в Слуцке. Подозреваемый был задержан во время сбыта 20 таблеток трамадола.

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