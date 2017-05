Леонардо ДиКаприо расстался с 25-летней моделью Ниной Агдал

Голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Ниной Агдал. Роман пары продлился почти год — они начали встречаться летом 2016-го.

Как сообщает Daily Mail , 42-летний ДиКаприо и 25-летняя Агдал решили, что расставание — хорошая идея. Утверждается, что актер и модель остались друзьями.

Во время своего романа актер и модель предпочитали избегать излишней публичности. Их ни разу не фотографировали на красных дорожках вместе. Кроме того, они живут в разных городах: ДиКаприо принадлежит дом в Лос-Анджелесе, а Агдал базируется в Нью-Йорке.

Это уже второй раз, когда Ди Каприо и Агдал пробовали построить отношения: в 2014 году они также встречались, но разошлись спустя несколько месяцев. После этого у Лео был короткий роман с Келли Рорбах, а до этого ему удалось покорить сердца Блейк Лайвли, Жизель Бюндхен, Тони Гаррн, Бар Рафаэли и еще ряда актрис и моделей.