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Леонардо ДиКаприо расстался с 25-летней моделью Ниной Агдал

19.05.2017 16:37 — Разное | Tut.by  
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Голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Ниной Агдал. Роман пары продлился почти год — они начали встречаться летом 2016-го.


Как сообщает Daily Mail, 42-летний ДиКаприо и 25-летняя Агдал решили, что расставание — хорошая идея. Утверждается, что актер и модель остались друзьями.

Во время своего романа актер и модель предпочитали избегать излишней публичности. Их ни разу не фотографировали на красных дорожках вместе. Кроме того, они живут в разных городах: ДиКаприо принадлежит дом в Лос-Анджелесе, а Агдал базируется в Нью-Йорке.

Это уже второй раз, когда Ди Каприо и Агдал пробовали построить отношения: в 2014 году они также встречались, но разошлись спустя несколько месяцев. После этого у Лео был короткий роман с Келли Рорбах, а до этого ему удалось покорить сердца Блейк Лайвли, Жизель Бюндхен, Тони Гаррн, Бар Рафаэли и еще ряда актрис и моделей.

Белорусы увидят ДиКаприо на большом экране еще не скоро. Ближайший фильм, в котором актер принимает участие, выйдет в 2018 году. Это будет американская картина The Black Hand студии Paramount Pictures.

 
 
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Голливудский актер, лауреат премии "Оскар" Леонардо ДиКаприо снова свободен.

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